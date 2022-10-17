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Дев'ять країн не підтримали допуск Росії до Генасамблеї олімпійських комітетів

АНОК відкривається завтра у південнокорейській столиці.

Скандинавські країни у повному розширеному складі - Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія, а також усі країни Балтії - Естонія, Литва та Латвія за участю Польщі не підтримали допуск делегацій з Росії та Білорусі до генеральної асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК). Про це йдеться у спільній заяві національних олімпійських комітетів (НОК) цих дев'яти країн.

"НОК Норвегії зайняв чітку позицію проти участі Росії та Білорусі у міжнародних спортивних змаганнях. Це стосується і виконавців, і менеджерів.

На тлі ескалації бойових дій з боку Росії НОК разом з іншими спортивними організаціями Північних країн оголосив про чітку позицію проти міжнародної участі для російських та білоруських спортсменів, а також їхніх менеджерів", - йдеться в окремому повідомленні НОК Норвегії.

Генасамблея АНОК відбудеться 18-21 жовтня у південнокорейському Сеулі.

Повідомлялося, що на ній виступить голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Нагадаємо, у червні Росію позбавили права на участь у Генеральній Асамблеї Європейських олімпійських комітетів.

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