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Гол гравця "Дніпра-1" визнаний найкращим у 4-му турі у Лізі конференцій УЄФА

Яніс Амаш виборов індивідуальний приз.

Гол гравця "Дніпра-1" визнаний найкращим у 4-му турі у Лізі конференцій УЄФА
Яніс Амаш
Фото: дніпро-1

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" на виїзді зустрічався із "Вадуцом" (Ліхтенштейн) і здобув мінімальну перемогу - 2:1.

Відкрив рахунок у матчі грецький фланговий захисник дніпрян Яніс Амаш, якому на 25-й хвилині вдався потужний та підступний удар із середньої дистанції.

Цей гол визнано найкращим у турі.

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