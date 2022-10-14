У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" на виїзді зустрічався із "Вадуцом" (Ліхтенштейн) і здобув мінімальну перемогу - 2:1.
Відкрив рахунок у матчі грецький фланговий захисник дніпрян Яніс Амаш, якому на 25-й хвилині вдався потужний та підступний удар із середньої дистанції.
Цей гол визнано найкращим у турі.
🥇 Yanis Hamache's stunning strike wins Goal of the Week 👏@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/mbCHrsw7rb— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 14, 2022