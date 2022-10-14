У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" на виїзді зустрічався із "Вадуцом" (Ліхтенштейн) і здобув мінімальну перемогу - 2:1.

Фото: "Дніпро-1" Яніс Амаш

Відкрив рахунок у матчі грецький фланговий захисник дніпрян Яніс Амаш, якому на 25-й хвилині вдався потужний та підступний удар із середньої дистанції.

Цей гол претендує на звання найкращого у турі.

🔝 Who did it best on Matchday 4? 😍



⚽️ Deniz Türüç

⚽️ Yanis Hamache

⚽️ Jarrod Bowen

⚽️ Cristiano Biraghi@Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022

Нагадаємо, "Дніпро-1" йде на 2-му місці у групі Е, маючи 7 очок, відстаючи від АЗ на 2 очки та випереджаючи "Аполлон" на 3.