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Гол гравця "Дніпра-1" у Лізі конференцій номінований на звання найкращого у турі

Яніс Амаш має гідних конкурентів.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" на виїзді зустрічався із "Вадуцом" (Ліхтенштейн) і здобув мінімальну перемогу - 2:1.

Яніс Амаш
Фото: "Дніпро-1"
Яніс Амаш

Відкрив рахунок у матчі грецький фланговий захисник дніпрян Яніс Амаш, якому на 25-й хвилині вдався потужний та підступний удар із середньої дистанції.

Цей гол претендує на звання найкращого у турі.

Нагадаємо, "Дніпро-1" йде на 2-му місці у групі Е, маючи 7 очок, відстаючи від АЗ на 2 очки та випереджаючи "Аполлон" на 3.

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