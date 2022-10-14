Дніпряни здобули необхідну, але недостатню перемогу у боротьбі за вихід до 1/16 фіналу.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" на виїзді зустрічався із "Вадуцом" (Ліхтенштейн).

Зустріч завершилася мінімальною перемогою українського клубу – 2:1.

У першому таймі команди обмінялися голами – на влучний удар алжирського легіонера дніпрян Яніса Амаша (25 хвилина) господарі за 5 хвилин відповіли голом Ельміна Растодера.

Героєм зустрічі став Артем Довбик, який на 90+1 хвилині зумів у ефектному зависанні завдати точного удару головою та принести гостям таку потрібну перемогу.

Додамо, що Олександр відрізняється за свою команду у шостому матчі поспіль.

На жаль, ці 3 очки не дозволили команді Олександра Кучера гарантувати собі вихід у плей-оф турніру. Справа в тому, що в паралельному матчі "Аполлон" зненацька здобув мінімальну перемогу над беззаперечним лідером групи Е нідерландським АЗ Алкмар (1:0) і зберіг інтригу у цьому квартеті.

За два тури до фінішу у АЗ залишилося 9 очок в активі, "Дніпро-1" набрав 7, "Аполлон" – 4, "Вадуц" – 2.

У наступному турі, 27 жовтня, дніпряни приймуть кіпріотів.

Огляд матчу "Вадуц" - "Дніпро-1".