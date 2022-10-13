Луческу назвав причини невдачі "Динамо" у Лізі Європи

Напередодні вирішального для своєї команди матчу в Лізі Європи проти французького "Ренна" головний тренер "Динамо" Мірча Луческу провів традиційну зустріч із журналістами, на якій зупинився зокрема на темі невдач, які переслідують киян у цьому турнірі.

"На жаль, результат невтішний. Це сталося тому, що у нас багато травмованих гравців, до того ж, не вдалося провести трансфери, які ми хотіли зробити.

У нас залишився тільки один здоровий воротар - Нещерет. І він, звичайно, гратиме з "Ренном". Руслан тренується з нами не так давно, минуло лише 10 днів після того, як він відновився після своєї травми. Однак ми йому довіряємо і віримо в його найкращі якост.

У Бойка травма практично така сама, як у Шапаренка – хрестоподібна зв'язка. Денис залишиться поза футболом на шість місяців. На консультації в Барселоні йому сказали, що необхідна операція", - цетує свого головного тренера клубна пресслужба.

"Що стосується гри, то, на мою думку, хлопці намагаються і викладаються на максимум. Ми не заслуговували на програш всіх цих трьох матчів. Продовжуємо працювати і спробуємо продемонструвати свою найкращу гру", - поділився своїми сподіваннями Луческу.

Матч "Динамо" – "Ренн" пройде сьогодні і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що динамівці не набрали ще жодного очка і їх, звичайно. не влаштовує навіть нічия.