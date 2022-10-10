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Перед другим матчем із "Ренном" у Лізі Європи "Динамо" втратило ще одного воротаря

Денис Бойко не зумів завершити матч УПЛ із "Рухом".

Перед другим матчем із "Ренном" у Лізі Європи "Динамо" втратило ще одного воротаря
Денис Бойко
Фото: ФК "Динамо"

У Києві на НСК "Олімпійський" у межах шостого туру Української прем’єр-ліги "Динамо" приймало "Рух".

Господарі поля здобули розгромну перемогу – 3:0.

Дублем відзначився Віталій Буяльський.

Додамо, що на 80-й хвилині в Києві було оголошено повітряну тривогу, яка зупинила матч на тривалий час. Одразу після поновлення гри Олександр Тимчик довів рахунок до розгромного.

Зазначимо, що поєдинок не зміг дограти воротар киян Денис Бойко. Він зазнав пошкодження ще в першому таймі, але після перерви ще не був замінений. Проте вже на 55-й хвилині на полі змушений був з’явитися Руслан Нещерет.

Огляд матчу "Динамо" – "Рух".

Нагадаємо, що у матчі Ліги Європи проти "Фенербахче" травму меніска отримав основний голкіпер "біло-синіх" Георгій Бущан. Після проведеної операції на коліні він пропустить від одного до двох місяців.

Вже найближчого четверга кияни в межах четвертого туру Ліги Європи прийматимуть французький "Ренн".

Для продовження боротьби за вихід у плей-оф турніру підопічним Мірчі Луческу необхідно обов’язково перемагати.

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