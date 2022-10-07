Європейська конфедерація боксу не послухалася IBA і не допустила росіянок і білорусок до чемпіонату Європи

Європейська конфедерація боксу (EUBC) не допустила росіянок і білорусок до чемпіонату Європи-2022, незважаючи на дозвіл Міжнародної асоціації боксу (IBA) виступати на міжнародній арені.

EUBC пояснила таке рішення тим, що список учасників та розклад уже затверджено. Турнір пройде з 14 до 22 жовтня у Чорногорії. Також є інформація, що завдяки цьому рішенню не буде бойкоту змагань.

Раніше Рада директорів IBA проголосувала за скасування свого попереднього рішення і допустила боксерів Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою.