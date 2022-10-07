Норвегія пригрозила бойкотом змагань, якщо FIS допустить до них російських лижників

Міжнародні змагання цього сезону можуть пройти або без участі норвезьких лижників, або без росіян.

Президентка Федерації лижних видів спорту Норвегії Туве Мо Дюрхауг не виключила бойкоту міжнародних змагань у разі допуску на них російських і білоруських спортсменів.

"Ми хочемо, щоб і спортсменів, і керівників збірної Росії було відсторонено, поки триває війна в Україні. Бойкот абсолютно актуальний, тому ми маємо це обговорити.

Буде дуже особливим, якщо росіян повернуть (на Кубок світу – ред.), бо ситуація в Україні не покращала, а навпаки, погіршилася. Поки що рано говорити, чи торкнеться це всіх лижних видів, але в нашій позиції сумнівів немає.

Це було помітно на зустрічах FIS. Ми надіслали FIS листа з нашою думкою, що FIS має попрацювати над тим, щоб усунути не лише спортсменів, а й керівників", – цитує Дюрхауг dagbladet.no/emne/vintersport.

Раніше Норвегія бойкотувала засідання FIS у Цюріху через участь у них представників Росії.