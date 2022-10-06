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Трубін – лідер за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів

Цей показник може говорити і про якість оборонних побудов команди.

Трубін – лідер за кількістю сейвів у Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін
Фото: ФК "Шахтар"

На екваторі групового раунду Ліги чемпіонів голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує за кількістю сейвів, інформує пресслужба УЄФА.

За три поєдинки 21-річний вихованець клубної академії 19 разів рятував свою команду: з "Лейпцигом" (4:1) він зробив один сейв, із "Селтіком" (1:1) – сім, а з "Реалом" (1:2) – 11.

Зазначимо, більше Трубіна здійснили сейвів лише в "Рейнджерс" – 20. Однак цю кількість зробили два голкіпери: Джон Маклафлін (п’ять сейвів у матчі проти "Аякса" – 0:4) та Аллан Макгрегор (15 сейвів з "Наполі" – 0:3 та "Ліверпулем" – 0:2).

Варто зазначити, що до трійки найкращих за кількістю сейвів також увійшли голкіпер "Аякса" Ремко Пасвеєр (16) і той самий Макгрегор.

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