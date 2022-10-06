ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
ГоловнаСпорт

Дебют Луніна за "Реал" у Лізі чемпіонів вийшов не зовсім вдалим для "Шахтаря"

"Бланкос" здобули мінімальну перемогу над "гірниками".

Дебют Луніна за "Реал" у Лізі чемпіонів вийшов не зовсім вдалим для "Шахтаря"
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

В межах третього туру Ліги чемпіонів чинний володар титулу та поточний лідер групи F "Реал" приймав "Шахтар".

Господарі здобули мінімальну перемогу – 2:1.

Перші 38 хвилин поєдинку на "Сантьяго Бернабеу" нагадували автостраду з одностороннім рухом. Хвилі атак мадридців накочували на ворота Анатолія Трубіна одна за одною.

З першим голом "Реал" затягувати не став і відкрив рахунок зусиллями Родріго, який з асисту капітана "гірників" Тараса Степаненка завдав точного удару з лінії штрафного майданчика – 1:0.

Родріго
Фото: EPA/UPG
Родріго

Він же асистував Вінісіусу Жуніору, який на 28-й хвилині подвоїв перевагу господарів – 2:0.

Вінісіус Жуніор
Фото: EPA/UPG
Вінісіус Жуніор

Підопічні Карло Анчелотті до кінця тайму намагалися остаточно поховати інтригу у матчі, але в цьому їм постійно заважав Трубін.

А на 39-й хвилині рідкісна контратака гостей завершилася голом у відповідь Олександра Зубкова, який у районі 11-метрової позначки ефектно прийняв бічними ножицями крос від Богдана Михайличенка – 2:1.

Фото: EPA/UPG

У другому таймі продовжував у "рамці" феєрити Трубін.

Анатолій Трубін
Фото: EPA/UPG
Анатолій Трубін

А "Шахтар" зрідка тікав у контратаки, і одна з них із сольним проривом Михайла Мудрика виглядала досить перспективною.

Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG
Михайло Мудрик

Але дебютанту ЛЧ у складі "Реалу" Андрію Луніну свою майстерність продемонструвати так і не довелося.

Рахунок першого тайму залишився незмінним.

"Реал" може бути задоволеним як перемогою, так і якістю продемонстрованої гри.

А гравці "Шахтаря" не можуть нарікати на остаточний рахунок матчу, який міг бути для них значно негативнішим.

Огляд матчу "Реал" – "Шахтар".

Перемога "Реала" дозволила йому відірватися від третього місця у групі на шість очок. І вже у матчі-відповіді з "Шахтарем" 11 жовтня мадридці спробують достроково оформити вихід до 1/8 фіналу.

У "гірників" перспективи євровесни промальовані значно ширше: у підопічних Ігоря Йовічевича непогані шанси на вихід у плей-оф як ЛЧ, так і Ліги Європи, не виключено варіант і взагалі вильоту з євротурнірів.

Зазначимо, що у паралельному матчі групи F "Лейпциг" здобув домашню перемогу над "Селтіком" – 3:1.

Огляд матчу "Лейпциг" – "Селтік".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також