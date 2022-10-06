В межах третього туру Ліги чемпіонів чинний володар титулу та поточний лідер групи F "Реал" приймав "Шахтар".

Господарі здобули мінімальну перемогу – 2:1.

Перші 38 хвилин поєдинку на "Сантьяго Бернабеу" нагадували автостраду з одностороннім рухом. Хвилі атак мадридців накочували на ворота Анатолія Трубіна одна за одною.

З першим голом "Реал" затягувати не став і відкрив рахунок зусиллями Родріго, який з асисту капітана "гірників" Тараса Степаненка завдав точного удару з лінії штрафного майданчика – 1:0.

Фото: EPA/UPG Родріго

Він же асистував Вінісіусу Жуніору, який на 28-й хвилині подвоїв перевагу господарів – 2:0.

Фото: EPA/UPG Вінісіус Жуніор

Підопічні Карло Анчелотті до кінця тайму намагалися остаточно поховати інтригу у матчі, але в цьому їм постійно заважав Трубін.

А на 39-й хвилині рідкісна контратака гостей завершилася голом у відповідь Олександра Зубкова, який у районі 11-метрової позначки ефектно прийняв бічними ножицями крос від Богдана Михайличенка – 2:1.

Фото: EPA/UPG

У другому таймі продовжував у "рамці" феєрити Трубін.

Фото: EPA/UPG Анатолій Трубін

А "Шахтар" зрідка тікав у контратаки, і одна з них із сольним проривом Михайла Мудрика виглядала досить перспективною.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик

Але дебютанту ЛЧ у складі "Реалу" Андрію Луніну свою майстерність продемонструвати так і не довелося.

Рахунок першого тайму залишився незмінним.

"Реал" може бути задоволеним як перемогою, так і якістю продемонстрованої гри.

А гравці "Шахтаря" не можуть нарікати на остаточний рахунок матчу, який міг бути для них значно негативнішим.

Огляд матчу "Реал" – "Шахтар".

Перемога "Реала" дозволила йому відірватися від третього місця у групі на шість очок. І вже у матчі-відповіді з "Шахтарем" 11 жовтня мадридці спробують достроково оформити вихід до 1/8 фіналу.

У "гірників" перспективи євровесни промальовані значно ширше: у підопічних Ігоря Йовічевича непогані шанси на вихід у плей-оф як ЛЧ, так і Ліги Європи, не виключено варіант і взагалі вильоту з євротурнірів.

Зазначимо, що у паралельному матчі групи F "Лейпциг" здобув домашню перемогу над "Селтіком" – 3:1.

Огляд матчу "Лейпциг" – "Селтік".