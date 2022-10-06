В межах третього туру Ліги чемпіонів чинний володар титулу та поточний лідер групи F "Реал" приймав "Шахтар".
Господарі здобули мінімальну перемогу – 2:1.
Перші 38 хвилин поєдинку на "Сантьяго Бернабеу" нагадували автостраду з одностороннім рухом. Хвилі атак мадридців накочували на ворота Анатолія Трубіна одна за одною.
З першим голом "Реал" затягувати не став і відкрив рахунок зусиллями Родріго, який з асисту капітана "гірників" Тараса Степаненка завдав точного удару з лінії штрафного майданчика – 1:0.
Він же асистував Вінісіусу Жуніору, який на 28-й хвилині подвоїв перевагу господарів – 2:0.
Підопічні Карло Анчелотті до кінця тайму намагалися остаточно поховати інтригу у матчі, але в цьому їм постійно заважав Трубін.
А на 39-й хвилині рідкісна контратака гостей завершилася голом у відповідь Олександра Зубкова, який у районі 11-метрової позначки ефектно прийняв бічними ножицями крос від Богдана Михайличенка – 2:1.
У другому таймі продовжував у "рамці" феєрити Трубін.
А "Шахтар" зрідка тікав у контратаки, і одна з них із сольним проривом Михайла Мудрика виглядала досить перспективною.
Але дебютанту ЛЧ у складі "Реалу" Андрію Луніну свою майстерність продемонструвати так і не довелося.
Рахунок першого тайму залишився незмінним.
"Реал" може бути задоволеним як перемогою, так і якістю продемонстрованої гри.
А гравці "Шахтаря" не можуть нарікати на остаточний рахунок матчу, який міг бути для них значно негативнішим.
Огляд матчу "Реал" – "Шахтар".
Перемога "Реала" дозволила йому відірватися від третього місця у групі на шість очок. І вже у матчі-відповіді з "Шахтарем" 11 жовтня мадридці спробують достроково оформити вихід до 1/8 фіналу.
У "гірників" перспективи євровесни промальовані значно ширше: у підопічних Ігоря Йовічевича непогані шанси на вихід у плей-оф як ЛЧ, так і Ліги Європи, не виключено варіант і взагалі вильоту з євротурнірів.
Зазначимо, що у паралельному матчі групи F "Лейпциг" здобув домашню перемогу над "Селтіком" – 3:1.