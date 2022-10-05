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"Українське" "Брюгге" Яремчука та Соболя з великим відривом лідирує у своїй групі Ліги чемпіонів

"Чорно-сині" здобули третю перемогу поспіль.

"Українське" "Брюгге" Яремчука та Соболя з великим відривом лідирує у своїй групі Ліги чемпіонів
"Брюгге"
Фото: EPA/UPG

У межах першого дня третього туру Ліги чемпіонів "Брюгге" українців Романа Яремчука та Едуарда Соболя приймав мадридський "Атлетіко" і досить несподівано здобув "суху" перемогу – 2:0.

Соболь відзначився виходом на поле на 78 хвилині. Яремчук залишився у запасі.

Огляд матчу "Брюгге" – "Атлетіко".

У паралельному матчі групи В "Порту" з аналогічним рахунком обіграв "Байєр" і наздогнав іспанський та німецький клуби – усі набрали по три очки.

А "Брюгге" склав компанію "Баварії" та "Наполі", здобувши на груповій стадії турніру три перемоги поспіль.

Сьогодні ця чесна компанія може ущільнитися за рахунок "Реала", "Манчестер Сіті" та ПСЖ чи "Бенфіки".

Для цього "бланкос" мають здобути перемогу над "Шахтарем", "місцяни" – над "Копенгагеном", а паризький та лісабонський клуби – з’ясувати це в очному протистоянні.

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