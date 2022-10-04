Українська прем’єр-ліга офіційно обзавелася першим гравцем з Ямайки

Першовідкривачем талантів цієї острова-держави у Карибському морі стало "Динамо".

П’ятий тур Української прем’єр-ліги став історичним.

У матчі "Минай" – "Динамо" (0:1) на 76-й хвилині на поле вийшов 22-річний вінгер із Ямайки Кахім Перріс. Він став першим представником цієї країни у найвищому футбольному дивізіоні України.

Загалом в УПЛ виступали гравці 74-х країн далекого зарубіжжя, зокрема сім – із Північної та Центральної Америки.

Як інформує sport.ua, Перріс розширив географію представництва "далеких" легіонерів у "Динамо" до рекордної 31 країни.

Окрім ямайця, у лавах киян перші матчі в УПЛ провели футболісти ще семи держав: Кувейту (Насер Аль-Саухи), Угорщини (Ласло Боднар), Марокко (Бадр Ель-Каддурі), Фінляндії (Роман Єрьоменко), Швейцарії (Адмір Мехмеді), Данії (Міккель Дуелунн) та Венесуели (Ерік Рамірес).