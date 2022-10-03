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Ковтун завоював "золото" на Кубку світового виклику-2022 в Угорщині

Українець успішно виступив у вільних вправах.

Ковтун завоював "золото" на Кубку світового виклику-2022 в Угорщині
Ілля Ковтун
Фото: Norman Seibert

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв золоту медаль на Кубку світового виклику-2022 зі спортивної гімнастики, що проходив в Угорщині.

Лідер збірної України успішно виступив у вільних вправах. У фіналі Ілля отримав оцінку 14.733, випередивши представника Казахстану Мілада Карімі та Когу Хірамацу з Японії.

Нагадаємо, що у серпні Ковтун став віцечемпіоном Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022 у вправах на паралельних брусах.

Також Ковтун увійшов до заявки України на майбутній чемпіонат світу-2022. Світова першість розпочнеться у Ліверпулі 29 жовтня і триватиме до 6 листопада.

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