Українка Бабак виграла "золото" на гребному марафоні у Португалії

Людмила тріумфувала у веслуванні на каное.

Українська спортсменка Людмила Бабак перемогла на гребному марафоні у межах чемпіонату світу-2022, що проходить у Португалії (Понте-де-Ліма), повідомляє Sportarena.com.

У каное-одиначці на довгій дистанції (15,4 км) українка показала час 1:25:49.80 та випередила своїх суперниць – Жофію Кісбан з Угорщини та британку Бетані Гілл. Зазначимо, що співвітчизниця Бабак – Олена Циганкова – фінішувала четвертою.

Для Бабак це сьома перемога на чемпіонатах світу. 25-річна спортсменка також взяла участь у фінальному запливі на короткій дистанції, проте фінішувала четвертою.

Загалом Україна виборола вже дві медалі на світовій першості у Португалії. Раніше срібну медаль своїй країні в юніорській каное-одиначці принесла Анастасія Дежицька.