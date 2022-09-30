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Рішення IBA не вплине на участь українських боксерів в Олімпійських іграх-2024

Олімпійський турнір боксерів проводить МОК, а не IBA.

Рішення IBA не вплине на участь українських боксерів в Олімпійських іграх-2024
Фото: twitter.com/IshaqChebli

Українські боксери зможуть брати участь у турнірі Олімпіади-2024 у Парижі, незважаючи на те, що Міжнародна асоціація боксу (IBA) призупинила діяльність Федерації боксу України (ФБУ), роз’яснює Sportarena.com.

Спортсмени будуть акредитовані через свої Національні олімпійські комітети, а це означає, що рішення IBA щодо ФБУ не вплине на участь українських спортсменів в Олімпіаді-2024.

Раніше IBA призупинила діяльність Федерації боксу України. Організація вважала, що державні органи України втручаються у роботу спортивної організації.

Нагадаємо, що з 2019 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) призупинив визнання IBA як міжнародну федерацію.

У червні 2022 року Виконавчий комітет МОК ухвалив рішення взяти на себе організацію відбіркових та фінальних боксерських змагань на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Так було і на минулих Іграх у Токіо.

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