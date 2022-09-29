УЄФА не дозволив кримським клубам виступати у чемпіонаті Росії

УЄФА не змінив свого рішення 2015 року про заборону кримським клубам виступати у турнірах під егідою РФС.

"Переконливо просимо вас ознайомитися з наступним рішенням, ухваленим виконавчим комітетом УЄФА у грудні 2014 року:

Що стосується ситуації в Криму, то відповідно до рішення Надзвичайної комісії УЄФА від 22 серпня 2014 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення заборонити кримським клубам брати участь у змаганнях, організованих російським футбольним союзом (РФС), з 1 січня. 2015 р., і щоб цей регіон вважався "особливою зоною" для футбольних цілей до подальшого повідомлення", - цитує xsport.ua коментар УЄФА у відповідь на запит російської сторони.