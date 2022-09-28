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"Реал" пожертвував понад мільйон євро для України

Кошти були зібрані завдяки Real Madrid Foundation.

"Реал" пожертвував понад мільйон євро для України
Фото: as.com

Діючий чемпіон Іспанії та Ліги чемпіонів, мадридський "Реал", передав понад 1 млн євро на допомогу Україні, повідомляє AS.com.

Кошти було передано Червоному Хресту та партнеру Фонду клубу в Україні.

Частину коштів, зібраних в межах кампанії Real Madrid Foundation, відправлено для допомоги південно-західному регіону України. Також кошти були спрямовані на підтримку вимушених переселенців в західні області України.

Повідомлялося, що кампанія мадридського клубу "Разом з Україною" продовжуватиметься доти, доки це буде необхідно.

Нагадаємо, "бланкос" виступають в одній групі Ліги чемпіонів із донецьким "Шахтарем".

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