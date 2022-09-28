Українці здобули шість нагород на чемпіонаті Європи з шашок-100

Медалі з гідності розподілилися в рівних частках.

В італійському Бергамо відбувся чемпіонат Європи з шашок-100 серед спортсменів віком до 27 років, інформує sport.ua.

У турнірах з класичної, швидкої та блискавичної гри четверо українських спортсменів здобули шість нагород різної гідності (два "золота", два "срібла", дві "бронзи").

Три медалі для збірної України принесла Віра Попруга із Дніпропетровщини. Вона стала чемпіонкою у класичній та блискавичній грі (бліц), а також здобула бронзову нагороду у швидкій програмі (рапід).

Срібним призером із рапід-контролем часу стала Ганна Дмитренко із Запоріжжя.

Дві медалі вибороли українські спортсмени у швидкій програмі у чоловіків. Срібним призером став Денис Меженін із Запоріжжя, а бронзовим – Орест Слава з Івано-Франківська.