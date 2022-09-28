Українська федерація гімнастики відмовилася від участі у Конгресі FIG через росіян та білорусів

Українська федерація гімнастики на своєму офіційному сайті опублікувала відкритий лист до Міжнародної федерації гімнастики (FIG) про те, що не братиме участі у Конгресі через присутність на ньому росіян та білорусів.

"Українська федерація гімнастики прийняла рішення не брати участі у цьогорічному Конгресі Міжнародної федерації гімнастики (ФІЖ), який має відбутися 11 – 12 листопада 2022 року у м. Стамбул (Туреччина), оскільки до участі в цьому офіційному заході ФІЖ було допущено представників Росії та Білорусі, які ведуть агресивну нищівну війну проти України та українського народу.

Більше того, місце проведення Конгресу було перенесене ФІЖ з Норвегії до Туреччини саме для того, щоб представники держав-агресорів змогли бути на ньому присутніми, оскільки Норвезька федерація гімнастики, яка початково повинна була приймати Конгрес, відмовилася від проведення цієї події в Норвегії відповідно до рекомендацій Норвезького олімпійського комітету, Конфедерації спорту та Міністерства культури і рівності не запрошувати на спортивні події делегатів з Росії та Білорусі.

Так само представників Норвегії не буде на Конгресі в Туреччині, по тій самій причині.

Українська федерація гімнастики вважає неприйнятним сідати за один стіл і брати участь у спільному заході та обговоренні питань спорту разом з представниками країни, яка своїми агресивними і насильницькими діями порушує усі норми міжнародного права, права людини, Статут ООН, Олімпійську хартію, Статут та Кодекс етики ФІЖ та ін., а також країни, яка є поплічником агресора", – сказано у документі.

"Українська федерація гімнастики ще раз заявляє про свою позицію, що від участі у спортивних подіях Міжнародної федерації гімнастики (ФІЖ) необхідно відсторонити не лише спортсменів Росії й Білорусі, але й будь-яких інших посадових осіб з Росії та Білорусі, які представляють ці країни у ФІЖ, або ж займають офіційні посади у ФІЖ як «нейтральні» особи.

Українська федерація гімнастики дякує Норвезькій федерації гімнастики за принципову позицію, яка виступає за найвищі цінності людського життя та гідності", – йдеться в офіційному листі.

Раніше FIG відмовилася проводити конгрес у норвезькому Саннефіорді через відмову прийняти делегатів з Росії та Білорусі. Захід, який перенесли до Стамбула (Туреччина), пройде з 11 до 12 листопада.