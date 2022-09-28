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Збірна України не змогла виконати завдання з виходу до вищого дивізіону Ліги націй

Українці зіграли внічию із шотландцями.

Збірна України не змогла виконати завдання з виходу до вищого дивізіону Ліги націй
Фото: EPA/UPG

У заключному турі Ліги націй збірна України на своєму нейтральному полі у Кракові приймала команду Шотландії.

Для заняття першого місця у групі В1 команді Олександра Петракова потрібно було "просто" перемагати. Проте просто не вийшло. Не вийшло ніяк.

Створивши в дебюті зусиллями Михайла Мудрика найреальніший гольовий момент всього матчу, не реалізований Андрієм Ярмоленком, "синьо-жовті" надалі, як мінімум, награли на один гол.

Але погана реалізація та вдала гра голкіпера-ветерана Грейга Гордона залишили ворота шотландців "сухими".

Фото: EPA/UPG

Нульова нічия залишила Україну на наступний розіграш Ліги націй в Дивізіоні В і не дала пробитися в третій кошик при жеребкуванні на чемпіонат Європи-2024.

Огляд матчу Україна - Шотландія.

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