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"Будівельник", який вилетів з Ліги чемпіонів, зіграє у Кубку Європи ФІБА

Київський клуб потрапив до списку учасників другого за значущістю євробаскетбольного турніру.

"Будівельник", який вилетів з Ліги чемпіонів, зіграє у Кубку Європи ФІБА
"Будівельник"
Фото: ФБУ

Багаторазовий чемпіон України з баскетболу "Будівельник" візьме участь у поточному розіграші Кубка Європи ФІБА, повідомляє пресслужба федерації.

Кияни, які у півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів прикро у додаткову п’ятихвилинку поступилися німецькому "Брозе Бамбергу" (94:97), зіграють у Кубку Європи ФІБА в одній групі з італійським "Бріндізі" і нідерландським "Гронінгеном". Ще один суперник визначиться за підсумками кваліфікації, що стартує сьогодні, 27 вересня.

Зазначимо, перший тур групового етапу Кубка Європи розпочнеться 12 жовтня.

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