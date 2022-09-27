"Будівельник", який вилетів з Ліги чемпіонів, зіграє у Кубку Європи ФІБА

Багаторазовий чемпіон України з баскетболу "Будівельник" візьме участь у поточному розіграші Кубка Європи ФІБА, повідомляє пресслужба федерації.

Кияни, які у півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів прикро у додаткову п’ятихвилинку поступилися німецькому "Брозе Бамбергу" (94:97), зіграють у Кубку Європи ФІБА в одній групі з італійським "Бріндізі" і нідерландським "Гронінгеном". Ще один суперник визначиться за підсумками кваліфікації, що стартує сьогодні, 27 вересня.

Зазначимо, перший тур групового етапу Кубка Європи розпочнеться 12 жовтня.