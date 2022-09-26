Росію повторно усунули від змагань у санному спорті

Виконавчий комітет Міжнародної федерації санного спорту (FIL) повторно відсторонив Росію від міжнародних змагань, повідомляє пресслужба організації.
Нагадаємо, на початку березня FIL ухвалив рішення про усунення Росії та Білорусі, але вже у квітні апеляційний суд повернув цим країнам статус члена керівного органу.
"З міркувань безпеки спортсменів було вирішено, що російські спортсмени та їхня команда підтримки тимчасово відсторонені від участі у санкціонованих змаганнях FIL.
FIL уважно стежитиме за ситуацією і реагуватиме на зміну ситуації", – йдеться у документі.
Новий сезон Кубка світу з санного спорту розпочнеться 3 грудня з етапу в австрійському Інсбруку.