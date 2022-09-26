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Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй

Турки програли Фарерським островам.

Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Фото: Fanatik

У межах заключного туру Ліги націй збірна Фарерських островів приймала лідера групи С1 Туреччину.

Від результату цього поєдинку нічого не залежало – турки наступного сезону підвищувалися у дивізіон В як переможці групи, а Фарери заздалегідь закріпили за собою третє місце та убезпечили від вильоту до дивізіону D, гарантувавши це неприємне право команді Литви.

Проте команди під пильною увагою української бригади суддів на чолі з Сергієм Бойком продемонстрували бойовий футбол, результатом якого стала сенсаційна перемога господарів – 2:1.

Бойко виписав за матч три "гірчичники", у точній відповідності до результату поєдинку.

Зазначимо, що стадіон "Торсволлур" у місті Торсхавн, розрахований на 7000 глядачів, прийняв одночасно сьому частину населення всіх Фарер. Додамо, що чисельність населення Туреччини в 1735 разів перевищує населення цього автономного регіону, що входить до складу Королівства Данія.

Виявляється, у футболі не все залежить від розміру.

Нагадаємо, завтра збірна України проведе свій заключний та вирішальний поєдинок Ліги націй. Від результату матчу проти Шотландії залежатиме, чи повернеться команда Олександра Петракова у наступному розіграші турніру до вищого дивізіону, чи залишиться у дивізіоні В.

Українцям потрібна лише перемога!

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