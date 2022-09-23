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Усик не хоче захищати титули з претендентами

Олександр пояснив – чому.

Усик не хоче захищати титули з претендентами
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) заявив, що у його пріоритеті не стоять поєдинки із захисту поясів проти обов'язкових претендентів, оскільки це може призвести до затягування, а згодом і до неможливості проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я не хочу з претендентами боксувати. Немає принциповості. Зараз хочеться відбоксувати з Ф'юрі за об'єднання поясів. Об'єднання краще, ніж просто поєдинок чи захист. Це важливіше. Хочеться об'єднати пояси - і все. Я не хочу так багато працювати, щоб боксувати просто за захист поясів", - заявив Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

"Ні про що шкодувати не потрібно. Мовляв, я міг зробити так, а не зробив - ну нісенітниця повна, не хочу шкодувати про те, чого не зробив. Треба просто робити, кайфувати", - додав чемпіон.

При цьому Усик зазначив, що планує провести ще три поєдинки до завершення кор’єри.

"Я максимум можу бути піковим ще три поєдинки. Три підготовки. Я думаю про бої з Ф'юрі, Канело та на "Олімпійському" і - до побачення.

Канело хотів боксувати, але це буде фрик-бій. Чисто бабок заробити. Чому б і ні? Я ж кажу, чисто лаве", - підсумував Олександр.

Нагадаємо, менеджер українця Егіс Клімас заявив, що володар пояса WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO), найімовірніше, боїться українця, бо бачить в ньому небезпеку.

"Але ми за ним бігати не будемо", - зазначив Клімас. 

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