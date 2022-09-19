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"За Ф’юрі бігати не будемо. У Сашка – три пояси, а в нього – один", – менеджер Усика

Егіс Клімас окреслив позицію українця.

"За Ф’юрі бігати не будемо. У Сашка – три пояси, а в нього – один", – менеджер Усика
Фото: МАРК РОБІНСОН/MATCHROOM

Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас заявив, що володар пояса WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO), найімовірніше, боїться українця, бо бачить в ньому небезпеку.

При цьому Клімас зазначив, що команда Усика схиляється до організації бою з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

"Ф’юрі просто боїться Усика, але ми за ним бігати не будемо. В Усика – три пояси, а у Ф’юрі – один пояс (Клімас, мабуть, не порахував пояси IBO і The Ring, – прим. LB.ua). Тож поки що Олександр налаштований на бій з переможцем поєдинку Вайлдер – Хеленіус", – цитує Клімаса talkSPORT.

"З Ф’юрі ніколи нічого не зрозуміло. То він хоче битися з Усиком, то він хоче битися з Джошуа.

Ф’юрі постійно створює всім проблеми. Особливо в той момент, коли доходить до бою за пояси. А що буде, якщо він програє Джошуа? Тоді буде реванш, а бій за всі пояси відсувається на невизначений час", – прогнозує ситуацію менеджер.

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