Україна програла обидва матчі Угорщині у стартовий день Кубка Девіса

Після першого дня матчевої зустрічі Першої світової групи Кубка Девіса, що проходить у Вільнюсі, збірна України програє Угорщині – 0:2.

В обох поєдинках українські тенісисти не чинили гідного опору своїм суперникам.

У першому матчі В’ячеслав Бєлінський (ATP, 605), для якого це був дебютний поєдинок за національну команду, програв тенісисту з першої сотні ATP Мартону Фучовичу (ATP, 91) – 3:6, 2:6.

Другим лотом дня стояла зустріч між Владиславом Орловим (ATP, 530) та Жомбором Пірошем (ATP, 159).

Боротьби також не вдалося: українець програв у двох сетах з однаковим рахунком 2:6.

Сьогодні матч буде продовжено. Зазначимо, що на кону стоїть путівка до кваліфікації фіналу Кубка Девіса.