Після того, як була розв’язана війна в Україні, "Формула 1" розірвала всі можливі зв’язки із Росією – була припинена угода на проведення Гран-прі Росії, а команда "Хаас" розірвала контракт із титульним спонсором "Уралкалій" і своїм гонщиком Микитою Мазепіним.

Крім того, "Формула-1" розірвала контракт із правовласником Ф1 на території Росії – телекомпанією "Матч ТВ", що означало, що російські фанати "Королівських перегонів" більше не зможуть стежити за гонками, а також втратять доступ до F1 TV Pro та його архівних записів.

І нарешті, виконавчий директор"Формули-1", екскерівник команди "Феррарі" Стефано Доменікалі ще в серпні категорично висловився щодо відновлення у майбутньому проведення етапу у Росії.

"Я не продаю душу «Формули-1»", – заявив тоді італієць.

І ось, як повідомляє офіційний сайт Ф1, "Феррарі" вирішила, що на першій практиці Гран-прі США в Остіні виступить її резервний пілотлот – росіянин, чемпіон "Формули-3" (2019) Роберт Шварцман, який за спонсорської підтримки російського мільярдера Бориса Ротенберга пішов на підвищення і став у 2020 році гонщиком "Формули-2".

Зазначимо, що Роберт народився у Тель-Авіві, а тому має ізраїльське громадянство. Всю свою кар’єру він виступав під російським прапором, але після початку війни в Україні змінив його на ізраїльську ліцензію, що й дозволить йому вийти на трасу в Остіні.

Додамо, що американський уїк-енд "Формули-1" стартує 21 жовтня.