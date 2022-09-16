Луческу назвав причини поразки від АЕКу в Лізі Європи

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після провального виступу в Кракові проти кіпрського АЕКу (0:1) дав свій аналіз програному матчу.

Румунський фахівець зазначив, що помилки, допущені його футболістами на полі, лежать не в технічній чи тактичній площині.

"Що завадило "Динамо" досягти позитивного результату? Психологічний стан. Ми домінували на полі, особливо в другому таймі, та загалом провели хороший матч. Доходили до зони завершення, проте не могли провести останній пас.

Наші помилки лежать не в технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного стану. Через це ми погано почали матч, пропустили швидкий гол і дали Ларнаці можливість оборонятися та контратакувати решту поєдинку", – наводить слова Луческу клубна пресслужба.

"Шкода, що наш гол не був зарахований, адже, наскільки я бачив, офсайду в цьому моменті не було. Навіть VAR припускається помилок.

У складній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, нам потрібна була перемога, і ми намагалися зробити для цього все, що могли.

Ми розпочали гру дуже погано. Футболісти робили елементарні помилки, віддавали неточні передачі. У моменті, який передував пропущеному голу, наш гравець був змушений фолити – це саме психологічна ситуація. І це вплинуло на підсумок усього матчу, адже Ларнака знала, як втримати рахунок", – зазначив Луческу.

"У цієї команди хороший підбір футболістів, деякі з яких виступали в Іспанії, Португалії, Франції. Суперники дуже добре оборонялася та вміло переривали гру. Одного разу голкіпер тримав м’яч шість секунд – це забагато. Коли я грав у футбол, на введення м’яча давалося чотири секунди.

Після пропущенного гола ми намагалися якнайшвидше відігратися, проте, як я вже сказав, припускалися помилок у передачах. Однак у нас попереду ще чотири матчі. Після міжнародної паузи деякі футболісти повернуться до складу, і ми постараємося виглядати краще.

Проте, мушу зазначити, сьогодні ми показали хороший футбол. Підвело лише завершення атак", – підсумував виступ своєї команди головний тренер "Динамо".