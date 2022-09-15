Стало відомо, з ким Усик хоче провести бій, якщо Ф’юрі відмовиться

Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас заявив, що якщо володар пояса WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) не зможе провести з його клієнтом бій за звання абсолютного чемпіона, то українець битиметься на початку 2023 року проти переможця бою між ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером і Робертом Хеленіусом.

"Усик хотів би побитися з Вайлдером, але битиметься з тим, хто переможе в цьому протистоянні. Усик не схожий на Ф’юрі. Він шукає переможців, а не тих, хто програв", – наводить слова Клімаса The Ring.

Нагадаємо, бій Вайлдера та Хеленіуса відбудеться 15 жовтня.

Свого часу Усик назвав єдиного цікавого для нього суперника, окрім Ф’юрі, і це був саме Вайлдер.

Додамо, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа погодився на проведення бою з Ф’юрі у грудні.