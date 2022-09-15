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"Шахтар" вирвав нічию із "Селтіком" у Лізі чемпіонів

"Гірники" видавили максимум у Варшаві.

"Шахтар" вирвав нічию із "Селтіком" у Лізі чемпіонів
Михайло Мудрик у дії
Фото: EPA/UPG

У межах другого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" у Варшаві приймав "Селтік" та завершив зустріч унічию – 1:1.

Гості відкрили рахунок уже у дебюті зустрічі колективними зусиллями Рео Хатате та Артема Бондаренка – 0:1.

Після закінчення пів години гри свої швидкісні якості яскраво продемонстрував Михайло Мудрик. Отримавши пас від Георгія Судакова, вінгер господарів, як електричка, відлетів від Йосипа Юрановича і холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером Джо Хартом  1:1.

Але за характером поєдинку цей момент був скоріше винятком – трансформувати свою домінацію на поле на забиті голи гостям надалі завадили лише голкіпер Анатолій Трубін та власні неточні удари із забійної позиції.

З турнірного погляду, очко явно можна записати підопічним Ігора Йовановича в актив. Чого не можна сказати про якість продемонстрованої ними гри.

А може, це максимум нинішнього "Шахтаря"?

Огляд матчу "Шахтар" – "Селтік".

У паралельному матчі "Реал" без травмованого Каріма Бензема на класі наприкінці дотиснув РБ "Лейпциг" (2:0) і з шістьма очками вийшов у одноосібні лідери групи F.

Огляд матчу "Реал" – "Лейпциг".

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