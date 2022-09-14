Фінансування спорту на 2023 рік зменшиться більш ніж удвічі

Кабінет Міністрів України в опублікованому проєкті державного бюджету на 2023 рік прописав значно менші витрати на сферу молоді та спорту, повідомляє suspilne.media.

З держбюджету на спорт виділять понад 3,7 млрд грн, що на 4,6 млрд грн або 55,4% менше ніж минулого року.

Це пов’язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та воєнним станом, що не дозволяє повноцінно проводити спортивні заходи і будувати спортивні об’єкти.

Також бюджет зменшений через відсутність у 2023 році Олімпійських, Паралімпійських або Всесвітніх ігор, на підготовку до яких бюджет буде зменшений з 1,3 млрд грн у 2022 році до 324,5 млн грн.

Зазначимо, що через війну Україна проводитиме лише внутрішні змагання та не планує приймати міжнародні турніри.

Зокрема, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що відбудова спортивної інфраструктури до завершення війни не планується.

Фінансування спорту в держбюджеті:

2,498 млрд грн – розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень і резервного спорту;

682,7 млн грн – розвиток спорту і фізкультурно-спортивна реабілітація осіб з інвалідністю;

177,9 млн грн – підготовка й участь в міжнародних змаганнях під егідою Міжнародного і Європейського олімпійських комітетів, зокрема Олімпійських та Всесвітніх іграх;

146,6 млн грн – підготовка й участь у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх;

84,7 млн грн – керівництво та управління;

41,8 млн грн – здійснення заходів державної політики та державна підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій;

41,7 млн грн – фінансова підтримка фізкультурно-спортивних громадських об’єднань;

34,5 млн грн – розвиток спортивної медицини;

14,5 млн грн – наукова і науково-технічна діяльність.

В уряді повідомляють, що проєкт буде передано на розгляд до Верховної Ради "найближчим часом". Це має статися не пізніше 15 вересня, а до 20 вересня міністр фінансів Сергій Марченко повинен представити його на засіданні ВР.

Законопроєкт про держбюджет проходить три читання та має бути ухвалений до 1 грудня 2022 року.