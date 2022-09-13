На US Open-2022 зібрали $2 млн для допомоги Україні

Кошти будуть передані до фонду, що допомагає біженцям та українцям, які постраждали від війни.

Минулої неділі у Нью-Йорку завершився останній цього сезону турнір "Великого шолома" US Open.

Організатори американського мейджора протягом трьох тижнів змагань зібрали 2 млн доларів, що підуть на допомогу Україні, повідомляє офіційний сайт US Open.

Збір коштів розпочався ще під час Тижня вболівальників перед основним турніром. Тільки на благодійному матчі Tennis Plays for Peace за участі Рафаеля Надаля, Іги Швьонтек, Коко Гауф та інших представників світового тенісу, а також українських спортсменів Даяни Ястремської, Дар’ї Снігур, Катаріни Завацької, Ольги Савчук та Сергія Стаховського було зібрано 1,2 млн доларів.

Усі кошти, зібрані за час турніру, будуть передані благодійному фонду Ukraine Crisis Relief Fund, що допомагає біженцям та українцям, які постраждали від війни.