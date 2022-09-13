В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
​Український наступ
​Український наступ
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу
Генштаб: 300 вбитих, 14 танків, шість артилерійських систем і літак – втрати ворога за минулу добу
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
ГоловнаСпорт

На US Open-2022 зібрали $2 млн для допомоги Україні

Кошти будуть передані до фонду, що допомагає біженцям та українцям, які постраждали від війни.

На US Open-2022 зібрали $2 млн для допомоги Україні
Фото: usopen.org

Минулої неділі у Нью-Йорку завершився останній цього сезону турнір "Великого шолома" US Open.

Організатори американського мейджора протягом трьох тижнів змагань зібрали 2 млн доларів, що підуть на допомогу Україні, повідомляє офіційний сайт US Open.

Збір коштів розпочався ще під час Тижня вболівальників перед основним турніром. Тільки на благодійному матчі Tennis Plays for Peace за участі Рафаеля Надаля, Іги Швьонтек, Коко Гауф та інших представників світового тенісу, а також українських спортсменів Даяни Ястремської, Дар’ї Снігур, Катаріни Завацької, Ольги Савчук та Сергія Стаховського було зібрано 1,2 млн доларів.

Усі кошти, зібрані за час турніру, будуть передані благодійному фонду Ukraine Crisis Relief Fund, що допомагає біженцям та українцям, які постраждали від війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також