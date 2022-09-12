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Капітан збірної України з волейболу став кращим гравцем чемпіонату світу-2022 за кількістю ейсів

Також Олег Плотницький увійшов до топ-10 за результативністю на турнірі.

Капітан збірної України з волейболу став кращим гравцем чемпіонату світу-2022 за кількістю ейсів
Олег Плотницький в польоті
Фото: Facebook

Напередодні завершився XX чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків, який проходив на спортивних майданчиках Польщі та Словенії.

Фінальний поєдинок прийняла арена "Сподек" у Катовіце (Польща). На паркет вийшли збірні Італії та Потльші.

Команда з Апеннінського півострова здобула над співгосподарями турніру вольову перемогу з рахунком 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).

Огляд матчу Італія - Польща.

Збірна України завершила свої виступи на стадії чвертьфіналу, поступившись у Любляні словенцям – 1:3 (25:18, 24:26, 19:25, 23:25).

Відзначимо, що капітан та догравальник збірної України Олег Плотницький став лідером за кількістю виконаних ейсів на ЧС-2022.

Олег зробив 48 спроб, в середньому за матч він оформляв 3,60 ейса. Його відсоток точності склав 21,95.

Також українець увійшов до топ-10 гравців за кількістю набраних очок. Він зайняв 8-й рядок та набрав 91 пункт.

Відзначимо, що центральний блокуючий збірної України Максим Дрозд увійшов в десятку кращих за кількістю виконаних блоків (13) на турнірі.

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