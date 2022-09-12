Україна завоювала чотири медалі Кубка Європи з дзюдо

В італійському Річчоне протягом двох днів проходив Кубок Європи з дзюдо.

Українські спортсмени завоювали чотири медалі.

Володарем золотої нагороди у ваговій категорії понад 100 кг став Яків Хаммо.

У ваговій категорії до 60 кг бронзову нагороду завоював Дільшот Халматов, Артем Хомула став третім у категорії до 73 кг. Також «бронзу виборов Станіслав Гунченко у ваговій категорії до 90 кг.

Додамо, що Хомула у поєдинку за «бронзу» мав зустрітися зі співвітчизником Богданом Ядовим. Однак тренерський штаб української збірної ухвалив рішення, що на бій за бронзову нагороду Богдан виходити не буде, адже турнір у Річчоне передусім розглядався як контрольний старт перед чемпіонатом світу.