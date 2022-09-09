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В Україні анулювали ліцензію російських букмекерів 1xBet

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей винесла ухвалу.

В Україні анулювали ліцензію російських букмекерів 1xBet
Фото: 1 XBET

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на черговому засіданні ухвалила рішення про анулювання ліцензії, виданої ТОВ "Твоя беттингова компанія" (ТБК) на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet, повідомляється на офіційному сайті КРАІЛ.

Згідно з інформацією Бюро економічної безпеки, було виявлено недостовірні відомості в документах, наданих для отримання ліцензії.

Йдеться про інформацію, зазначену у листах ТБК про те, що компанія "не діє на користь резидентів іноземних держав, які здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту та застосування військової сили проти України".

У комісії наголошують на неприпустимості будь-яких зв'язків організаторів азартних ігор з державами, які здійснюють збройну агресію проти України.

Торгові марки 1xBet були видані у 2015 році за заявою компанії 1ІксКорп Ен.Ві, зареєстрованої на острові Кюрасао, а власником реєстрації вказано кіпрську Навасард Лтд, кінцевими бенефіціарами якої є троє росіян – Роман Семіохін, Сергій Каршков, Сергій Каршков які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі й мешкають у цій країні.

Нагадаємо, у березні КРАІЛ видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор у казино компанії ТБК.

У серпні президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати питання щодо заборони роботи в Україні російського букмекера 1xBet. Відповідна петиція набрала 26 444 підписів із 25 000 необхідних.

Автор петиції вимагав заблокувати роботу цього сайту на території України та анулювати ліцензію, видану ТОВ "Твоя беттингова компанія" на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet.

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