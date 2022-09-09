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Магучіх стала переможницею фіналу Діамантової ліги-2022

Світовий легкоатлетичний тур завершився у Цюриху.

Магучіх стала переможницею фіналу Діамантової ліги-2022
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

У Цюриху (Швейцарія) протягом 7-8 серпня відбувався фінал Діамантової ліги-2022.

В останній день змагань у секторі для стрибків у висоту не було рівних Ярославі Магучіх.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG
Ярослава Магучіх

Українка показала результат 2,06 м. Вона спробувала взяти 2,06 м, але безуспішно. Крім цього, Ярослава кваліфікувалася на чемпіонат світу, який пройде в Будапешті у 2023 році.

Підтримала реноме вітчизняної школи стрибунів у висоту Ірина Геращенко, яка з результатом 1.94 м завоювала в Цюриху срібну медаль.

Ще одна українка Юлія Левченко закінчила виступи на 6-му місці.

Діамантова ліга, Цюрих (Швейцарія).

Стрибки у висоту, жінки.

  1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03 м;
  2. Ірина Геращенко (Україна) - 1,94 м;
  3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,94 м;

...

  • 6. Юлія Левченко (Україна) - 1,88 м.
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