У Цюриху (Швейцарія) протягом 7-8 серпня відбувався фінал Діамантової ліги-2022.
В останній день змагань у секторі для стрибків у висоту не було рівних Ярославі Магучіх.
Українка показала результат 2,06 м. Вона спробувала взяти 2,06 м, але безуспішно. Крім цього, Ярослава кваліфікувалася на чемпіонат світу, який пройде в Будапешті у 2023 році.
Підтримала реноме вітчизняної школи стрибунів у висоту Ірина Геращенко, яка з результатом 1.94 м завоювала в Цюриху срібну медаль.
Ще одна українка Юлія Левченко закінчила виступи на 6-му місці.
Діамантова ліга, Цюрих (Швейцарія).
Стрибки у висоту, жінки.
- Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03 м;
- Ірина Геращенко (Україна) - 1,94 м;
- Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,94 м;
...
- 6. Юлія Левченко (Україна) - 1,88 м.