Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
ГоловнаСпорт

Україна дізналася суперника з 1/8 фіналу Євробаскету-2022

Україна дізналася суперника з 1/8 фіналу Євробаскету-2022

Україна дізналася суперника з 1/8 фіналу Євробаскету-2022
Фото: ФБУ

У ніч на п'ятницю, 9 вересня, завершилися останні матчі групового етапу 41-го чемпіонату Європи-2022 з баскетболу серед чоловічих команд.

Збірна України в останньому турі поступилася хорватам 85:90 (21:21, 21:24, 25:22, 18:23) та завершила груповий етап на другому місці: 3 перемоги, 2 поразки, баланс очок 412:396.

Огляд матчу Україна - Хорватія.

В 1/8 фіналу підопічні Айнарса Багатскіса зустрінуться з третьою командою групи D, якою стала Польща. Матч відбудеться у неділю, 11 вересня.

За результатами п'яти турів стали відомі ще 14 учасників плей-оф турніру. Ними стали дві непереможені команди Греції та Сербії, а також Іспанія, Туреччина, Чорногорія, Бельгія, Словенія, Німеччина, Франція, Литва, Хорватія, Італія, Фінляндія та Чехія.

Додамо, що у разі успіху українці зіграють в чвертьфіналі проти переможця пари Словенія - Бельгія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також