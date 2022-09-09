У ніч на п'ятницю, 9 вересня, завершилися останні матчі групового етапу 41-го чемпіонату Європи-2022 з баскетболу серед чоловічих команд.

Збірна України в останньому турі поступилася хорватам 85:90 (21:21, 21:24, 25:22, 18:23) та завершила груповий етап на другому місці: 3 перемоги, 2 поразки, баланс очок 412:396.

Огляд матчу Україна - Хорватія.

В 1/8 фіналу підопічні Айнарса Багатскіса зустрінуться з третьою командою групи D, якою стала Польща. Матч відбудеться у неділю, 11 вересня.

За результатами п'яти турів стали відомі ще 14 учасників плей-оф турніру. Ними стали дві непереможені команди Греції та Сербії, а також Іспанія, Туреччина, Чорногорія, Бельгія, Словенія, Німеччина, Франція, Литва, Хорватія, Італія, Фінляндія та Чехія.

Додамо, що у разі успіху українці зіграють в чвертьфіналі проти переможця пари Словенія - Бельгія.