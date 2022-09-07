У Мілані відбувся матч четвертого туру чемпіонату Європи з баскетболу, в якому зустрілися лідери групи C – Україна та Греція.

До цього матчу команди мали 100-відсотковий результат на турнірі.

Проте боротьби не вийшло. Збірна України поступилася – 79:99 (20:23, 26:16, 11:32, 22:28).

В українців після важкого матчу з італійцями (84:73) на греків просто не вистачило сил. Провальною та визначальною була третя чверть, у якій наша команда поступилася 21 очком.

Найкращим гравцем матчу стала зірка НБА Янніс Адетокумбо, якому не вистачило лише одного підбирання для дабл-дабла - 41 очко та 9 підбирань.

Highlights матчу Україна - Греція.

Таким чином Україна зазнала своєї першої поразки на Євробаскеті від одного з головних фаворитів турніру.

Однак це не завадило збірній України забезпечити собі місце в плей-оф чемпіонату Європи.

В останній грі групового етапу наші баскетболісти зіграють проти Хорватії. Матч відбудеться вже завтра.