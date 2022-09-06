Україна здобула перемогу над Італією і вийшла в плей-оф Євробаскету-2022

Українці поквиталися з італійцями за недавню поразку у відборі на ЧС-2023.

Чоловіча збірна України з баскетболу в рамках 3-го туру Євробаскету-2022 в Мілані здобула перемогу над збірною Італії – 84:73 (16:21, 22:21, 19:15, 27:16).

Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк, який набрав 25 очок. Також по 17 балів на свій рахунок записали Іссуф Санон та Іван Ткаченко.

Цією перемогою збірна України забезпечила собі місце в плей-оф чемпіонату Європи.

Зазначимо, що лідерство в групі C разом з Україною поділяє Греція, яка також здобула три перемоги поспіль.

Очна зустріч між цими командами відбудеться вже сьогодні.