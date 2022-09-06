Наставник збірної Норвегії відмовився викликати на збори півзахисника, який виступає за російський клуб

Головний тренер збірної Норвегії з футболу Столе Сольбаккен відмовився викликати Матіаса Норманна до команди. Все через те, що 26-річний футболіст, права на якого належать "Ростову", вирішив продовжити свої виступи в чемпіонаті Росії у складі московського "Динамо", повідомляє vg.no.

"Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це у суботу, і поінформував його про те, які, швидше за все, будуть наслідки, якщо він підпише цей контракт.

Він зробив це сьогодні, а потім я і президент футбольної асоціації домовилися повідомити його, перш ніж розіслати пресреліз. Поки ситуація така, як є. У цього рішення немає термінів. Я дуже здивований вибором Норманна", — прокоментував своє рішення Сольбаккен.

Своєю чергою, президент Футбольної асоціації Норвегії Ліза Клавенесс висловила свою згоду з рішенням головного тренера.

"Це не функція асоціації футболу – говорити про вибір клубу гравцями збірної, але ми зараз у надзвичайній ситуації. Увесь норвезький і європейський футбол згоден чинити спільний тиск на Росію як на воюючу сторону, яка також дуже активно використовувала владні позиції у спорті.

Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Сольбаккен і я погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер буде грати за новий російський клуб", - заявила Клавенесс.

Зазначимо, що минулий сезон Норманн провів в АПЛ, виступаючи на правах оренди за "Норвіч". У складі "канарок" норвежець провів 23 матчі, в яких відзначився одним голом.