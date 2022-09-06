В УАФ відповіли на скарги українців щодо реклами російських букмекерських контор на матчах Серії А

Глава комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) і колишній гендиректор Federbet Франческо Баранка висловився з приводу ситуації з рекламою російських букмекерів на матчах європейських топчемпіонатів.

За словами функціонера, організація зверталася, зокрема, до італійської Серії А з приводу даного питання, але реакції не було.

"Існують дві проблеми. Перша полягає в тому, що російські букмекери є спонсорами спортивних змагань по всій Європі. Наприклад, реклама букмекерської контори "Ліга Ставок" на матчах італійської Серії А або 1XBet на поєдинках іспанської Ла Ліги, ліцензія якої хоч і не є російською, проте сама компанія є проросійською.

Більшість спортивних організацій і ліг засудили російське воєнне вторгнення в Україну, проте залишаються ті, хто продовжує співпрацювати з країною-агресором", - цитує Баранку пресслужба УАФ. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ми отримали чимало скарг від людей, які дивляться матчі Серії А на MEGOGO й вимушені при цьому бачити рекламний банер російської "Ліги Ставок". Ці прояви мають місце як мінімум у трьох країнах, де транслюються матчі чемпіонату, — в Україні, Польщі та Іспанії.

Ми вже тричі зверталися до Серії А. Уперше — у травні, і не отримали жодної відповіді. Другий раз це було три тижні тому, і вони відповіли нам, що цю проблему буде вирішено. Проте рекламний банер і далі був присутній під час трансляцій.

Уже в подальшому листі, який ми отримали нещодавно, вони повідомили про чинний контракт і про те, що нічого не можуть вдіяти в цьому випадку. Я дуже розчарований, адже схоже, що гроші виявилися сильнішими за гідність. Це шокує, що Росія, яка у ХХI столітті здійснює воєнне вторгнення в Україну, спокійно рекламує свої компанії в Європі", - зазначив функціонер.