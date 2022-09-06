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Костюк і Кіченок завершила виступи на US Open-2022 в парному розряді

Останні українки залишили американський мейджор.

Костюк і Кіченок завершила виступи на US Open-2022 в парному розряді
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Фото: j48tennis.net

Українка Марта Костюк та китаянка Чжан Шуай залишили розіграш парного розряду US Open-2022.

У матчі 1/8 фіналу Костюк та Шуай поступилися у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 тандему Дезіре Кравчик (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Зустріч тривала 1 годину та 16 хвилин.

Також після третього кола змагань залишила Відкритий чемпіонат США Людмила Кіченок, яка у тандемі з Оленою Остапенко з Латвії програли 14-й сіяній парі івенту, француженкам Каролін Гарсія/Крістіна Младенович – 4:6, 2:6.

Зустріч тривала 1 годину та 20 хвилин.

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