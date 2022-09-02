Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 65) після програшу в другому колі US Open-2022 білорусці Вікторії Азаренко (WTA 26) не потиснула руку своїй суперниці.

Марта пояснила таку поведінку на корті.

Це був мій вибір, тому що ніхто (з них, тенісистів з Росії та Білорусі. - прим. LB.ua) публічно не засудив події на Україні і дії своїх урядів. Я не можу це підтримати.

З деякими у мене були особисті стосунки, і вони до мене не підійшли, а у деяких величезні фан-бази по всьому світу. Але вони не використовували це потрібним чином, не поширили правильний посил, що не підтримують те, що відбувається. Я це не приймаю і ніколи не прийму, - цитує Костюк Tennis.com.

"У мене ніколи не було особистої ненависті до Азаренко. Але вона грає дуже велику роль поза тенісом, в Білорусі, в тенісному світі. Вона входить до Ради гравців WTA. Я вважаю, що вона могла б зробити більше – принаймні для особистих відносинах між гравцями.

Я щотижня її бачу. Це не так, як якщо б я говорила про неї в пресі, а вона була десь в зовсім іншому місці. Ми могли б встановити якісь особисті відносини. Це важлива тема, і я вважаю, що так потрібно було зробити, щоб розрядити атмосферу", - переконана українка.

Додамо, що Марта не покинула американський мейджор – у дуеті з китайською тенісисткою Чжан Шуай вона здолала перший раунд парного турніру, обігравши у своєрідному дербі українсько-грузинський тандем Надія Кіченок/Оксана Калашнікова – 6:4, 6:4.