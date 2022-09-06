Джошуа не залишив поза увагою звернення Ф'юрі щодо проведення бою

Ексчемпіон світу в суперважкій ваговій категорії Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) відреагував на виклик чемпіона світу за версією WBC британця Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) провести до кінця року поєдинок між цими боксерами. Джошуа заявив, що готовий вийти із співвітчизником на ринг у грудні цього року.

"Так, спокійно. Я не веду онлайн-дискусій тільки заради впливу. Так що якщо ти дійсно хочеш цього, то кричи до 258mgt (агентство Джошуа. - прим. LB.ua). Я буду готовий у грудні", - написав Джошуа у відповідь.

Yea calm. I don’t do the online discussions just for clout, so if your really about it shout @258mgt. I’ll be ready in December. Khalas https://t.co/kKCWdrlmol — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 5, 2022

Зазначимо, Ф’юрі може провести поєдинок з українським чемпіоном Олександром Усиком за абсолютну першість.