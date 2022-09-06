Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
ГоловнаСпорт

Джошуа не залишив поза увагою звернення Ф'юрі щодо проведення бою

Ентоні готовий.

Джошуа не залишив поза увагою звернення Ф'юрі щодо проведення бою
Фото: Skysports.com

Ексчемпіон світу в суперважкій ваговій категорії Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO) відреагував на виклик чемпіона світу за версією WBC британця Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) провести до кінця року поєдинок між цими боксерами. Джошуа заявив, що готовий вийти із співвітчизником на ринг у грудні цього року.

"Так, спокійно. Я не веду онлайн-дискусій тільки заради впливу. Так що якщо ти дійсно хочеш цього, то кричи до 258mgt (агентство Джошуа. - прим. LB.ua). Я буду готовий у грудні", - написав Джошуа у відповідь.

Зазначимо, Ф’юрі може провести поєдинок з українським чемпіоном Олександром Усиком за абсолютну першість.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також