Зінченко є одним і найбільш високооплачуваних гравців "Арсеналу", - ЗМІ

Українець заробляє £8 мільйонів на рік.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко є одним з найбільш високооплачуваних гравців лондонського клубу, повідомляє xsport.ua з посиланням на The Sun.

За інформацією джерела, Зінченко за цим показником – на третьому місці серед всіх гравців. Його зарплата – майже 8 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

На першому і другому місці – Габріел Жезус (14 мільйонів фунтів) і Томас Партей (10,5 мільйона фунтів).

Нагадаємо, Зінченко вже відновився після травми і навіть встиг зіграти проти "Манчестер Юнайтед" (1:3).