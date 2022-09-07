Головного тренера "Лейпцига" відправили у відставку після принизливої поразки від "Шахтаря"

Керівництво "червоних биків" не пробачило Доменіко Тедеско програшу в Лізі чемпіонів.

Наступного дня після домашньої поразки у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів від "Шахтаря" (1:4) керівництво РБ "Лейпциг" відправило у відставку головного тренера Доменіко Тедеско.

Як уточнює клубна пресслужба, разом із 36-річним італійським фахівцем займані посади також залишать його асистенти Андреас Гінкель і Макс Урванцкі.

Тедеско очолював "Лейпциг" із грудня 2021 року. Минулого сезону команда під його керівництвом зайняла 4-те місце в Бундеслізі і виграла Кубок Німеччини.

Наразі "червоні бики" після п'яти зіграних матчів посідають 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши лише п'ять очок.