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Україна стала найкращою на чемпіонаті Європи із сумо

Турнір пройшов у Польщі.

Україна стала найкращою на чемпіонаті Європи із сумо

У Польщі завершився чемпіонат Європи зі сумо, на якому національна команда України посіла перше загальнокомандне місце у всіх вікових категоріях, повідомляє xsport.ua.

Серед дорослих українці завоювали 21 медаль – 9 золотих, 6 срібних, 5 бронзових.

  • "Золото": Ірина Дорошенко (до 50 кг), Софія Кушнір (до 55 кг), Ірина Гребенчук (до 73 кг), Марина Максименко (до 80 кг), Іванна Березовська (понад 80 кг), Важа Аіаурі (до 115 кг), Олександр Вересюк (абсолютна вага).
  • "Срібло": Вікторія Абардак (до 50 кг), Олена Нікітінська (до 65 кг), Карина Колеснік (до 80 кг).
  • "Бронза": Анна Гаврищук (до 60 кг), Єлизавета Павліченко (до 60 кг), Софія Бордінських (до 65 кг), Аліна Бондарєва (до 73 кг), Святослав Семикрас, (до 85 кг).

В абсолютці українці завоювали три "золота": Іванна Березовська, Важа Даіаурі, чоловіча команда та три срібла від Світлани Ярьомки, Олександра Вересюка та команди жінок.

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