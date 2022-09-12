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Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Її володар – Андрій Кулик.

Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Андрій Кулик

У столиці Сербії Белграді на коврах "Старк Арени" стартував чемпіонат світу з боротьби. У категорії до 72 кілограмів серед борців греко-римського стилю Україну представляв Андрій Кулик.

Наш спортсмен в першому ж раунді програв натуралізованому господарю змагань Алі Арсалану, але через те, що серб вийшов до фіналу (який в підсумку виграв), Кулик взяв участь у втішних сутичках, в яких він по черзі здолав угорця Роберта Фрітша, литовця Кріступса Шлейва, а в сутичці за "бронзу" подолав француза Ібрагіма Ганема.

"Срібло" в цій категорії здобув азербайджанець Улву Ганідзе.

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