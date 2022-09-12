Також УАФ звернулася з аналогічною вимогою до керівництва Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини.

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу Боснії та Герцеговини проти Росії.

“Через військову агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії та Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями”, – йдеться у листі УАФ.

Також керівництво УАФ надіслало листа Федерації футболу Боснії та Герцеговини з проханням скасувати рішення про проведення товариського матчу зі збірною РФ.

Виконком УАФ закликав керівництво Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини бути солідарним з усім цивілізованим футбольним світом, який відсторонив команди з Росії від міжнародних змагань під егідою УЄФА та ФІФА.

Європейський футбольний союз відповів на офіційний запит Футбольної асоціації Боснії та Герцеговини щодо проведення матчу з росіянами.

В УЄФА пояснили, що товариські матчі не проходять під егідою організації та не входять до сфери її відповідальності. У зв’язку з цим на національні збірні не поширюються обмеження, які були застосовані до РФ при виключенні країни зі змагань УЄФА.

У своїй позиції УЄФА посилається на ст. 6 Регламенту ФІФА щодо проведення міжнародних матчів, повідомляє Istraga.ba.

"Хотіли б підтвердити, що УЄФА не заперечує проти того, щоб ФА Боснії та Герцеговини зіграла товариський матч проти Російського футбольного союзу (РФС) на території РФ", – йдеться в офіційній відповіді УЄФА.

“We herewith would like to confirm that UEFA has no objection to the FA of Bosnia and Herzegovina playing a friendly match against the Russian Football Union (RFU) on the territory of the RFU”, @UEFA pic.twitter.com/V2tg9thfHX — Istraga.ba (@IstragaB) September 9, 2022

Нагадаємо, що матч повинен відбудися 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини отримає суму в розмірі €200 000 за проведення цього товариського матчу.