Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

У столиці Сербії Белграді на килимі "Старк Арени" триває чемпіонат світу з боротьби.

У ваговій категорії до 82 кг Ярослав Фільчаков приніс збірній Україні другу медаль світової першості-2022 і став бронзовим призером.

У попередньому раунді 26-річний борець греко-римського стилю здолав Дениса Хорвата зі Словаччини (9:0), Сінха Харпріта з Індії (3:1) та Пеймана Почтама з Ірану (5:2).

У півфіналі українець поступився майбутньому чемпіону світу Бурхану Акбудаку з Туреччини (1:5), а в сутичці за "бронзу" виграв у грузина Гели Болквадзе (3:1).

Раніше у Белграді нагороду аналогічної гідності для України завоював Андрій Кулик.