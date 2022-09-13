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Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Ярослав Фільчаков став бронзовим призером.

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Ярослав Фільчаков
Фото: uww.org

У столиці Сербії Белграді на килимі "Старк Арени" триває чемпіонат світу з боротьби. 

У ваговій категорії до 82 кг Ярослав Фільчаков приніс збірній Україні другу медаль світової першості-2022 і став бронзовим призером.

У попередньому раунді 26-річний борець греко-римського стилю здолав Дениса Хорвата зі Словаччини (9:0), Сінха Харпріта з Індії (3:1) та Пеймана Почтама з Ірану (5:2).

У півфіналі українець поступився майбутньому чемпіону світу Бурхану Акбудаку з Туреччини (1:5), а в сутичці за "бронзу" виграв у грузина Гели Болквадзе (3:1).

Раніше у Белграді нагороду аналогічної гідності для України завоював Андрій Кулик.

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